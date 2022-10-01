سفير الإمارات: حققنا تقدمًا محوريًا في أجندة المرأة

أخبار السودان
By alsudani 0
Cycling: 2nd Abu Dhabi Tour 2016 / Stage 3 Illustration / United Arab Emirates (UAE) Flag/ Al Ain-Qasr Al Muwaiji - Jebel Hafeet 1025m (150km)/ The Strata Stage / Ride To Abu Dhabi / ©Tim De Waele

 

الخرطوم: السوداني

قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السودان، حمد الجنيبي، إن بلاده حققت تقدمًا محوريًا في أجندة المرأة والسلام والأمن بناء على الخطة الوطنية للدولة.

وأكد الجنيبي في محاضرة – عن بعد- نظمتها السفارة بالخرطوم في إطار تمكين النساء والفتيات و نقل تجربة الإمارات في تمكين المرأة في مجال السلام أن مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، قد حققت إنجازات غير مسبوقة خلال عامين من تأسيسها تمثلت في تدريب أكثر من (300) امرأة من مختلف الدول العربية والآسيوية والإفريقية على عمليات حفظ السلام، الأمر الذي عزَّز من مشاركة المرأة الفعالة والمتكافئة كقوة فاعلة في إحلال السلام واستتباب الأمن، وزيادة فعالية قوات الأمن وتعميق معرفتها وفهمها للمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.

 

alsudani
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