الإدارة الأهلية بالخرطوم تؤكد دعمها لمبادرة الطيب الجد

الخرطوم : السوداني

أكد عضو اللجنة العليا لمبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني ، بحر إدريس أبو قردة ، أن المبادرة التي أطلقها الخليفة الشيخ الطيب الجد وبد بدر ، قد وجدت قبولًا من كل أهل البلاد .

وقال أبو قردة فى ندوة نظمتها الهيئة التنفيذية للمبادرة بحى الصالحة بام درمان امس ، إن عددا كبيرا من القواعد لبت نداء أهل السودان للوفاق الوطني حيث ضمت مكونات سياسة ذات ثقل جماهيري من أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني.

من جانبه قال رئيس الادارة الاهلية بولاية الخرطوم المك عجب الدور إن الادارة الاهلية تمثل صمام امان لنجاح النداء مشيرا الى ان الطرق الصوفية والإدارات الاهلية ظلت على الدوام تعمل من أجل السلم المجتمعي وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في العيش الكريم وتحقيق الاستقرار مؤكدا دعهم اللا محدود للمبادرة