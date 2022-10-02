انطلاق مشروع استدامة الأمن الغذائي العربي

الخرطوم : السوداني

أطلقت المنظمة العربية للتنمية الزراعية في احتفالها باليوبيل الذهبي ، البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي الذي يستهدف التوسع في الزراعة في القطاع المطري وتعظيم العائد على وحدة الأرض والمياه في الزراعات القائمة في كل من القطاع المروي والمطري .

إلى جانب ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع الزراعي والأنشطة التصنيعية والخدمية ومجال البنية التحتية والتوطين الزراعي للحد من الهجرة وخلق فرص عمل وتحسين أحوال المعيشة والحد من الفقر في المجتمعات الزراعية.

ويهدف المشروع لرفع كفاءة الأداء لسلاسل الإمداد الغذائي مع دعم جهود الدول العربية و التزاماتها تجاه أهداف التنمية المستدامة العالمية.

ويمثل هذا البرنامج بسنواته العشر مرحلة أولى من مراحل البرنامج المستدام والتواصل التي تستمر لزيادة الطاقة الإنتاجية الغذائية الخاصة بمجموعات سلع العجز الرئيسية.