700 مليون جنيه لصغار المزارعين بـ(4) ولايات

الخرطوم: السوداني

اعلن المنسق العام لمشروع تطوير الزراعة والتسويق المتكامل بالبلاد ، محمد يوسف النور ، عن تقديم قروض بحوالي 700 مليون جنيه لصغار المزارعين بمناطق عمل المشروع المختلفة خلال الموسم الزراعي الحالي من قبل مؤسسات التمويل الأصغر التي دخلت مع المشروع في شراكة.

ويعمل المشروع بولايات سنار وشمال وغرب وجنوب كردفان ويتخذ من مدينة الأبيض مقرًا رئيسًا لأعماله.

وقال محمد يوسف – بحسب وكالة السودان للأنباء- إن تقديم هذه القروض يأتى ضمن مواصلة المشروع مع هذه المؤسسات لتوسيع خدماتها المالية لتمويل المستفيدين من أنشطة المشروع بمناطق عمله المختلفة بهدف تمكينهم من تلقي خدمات الآليات الزراعية وشراء البذور ومكافحة الآفات الزراعية والحشائش،

لافتًا إلى أن المشروع قام بتقديم الدعم للمرأة الريفية ،وغطى المشروع خلال هذا العام 13 ألف امرأة ريفية بمناطق عمل المشروع المختلفة إلى جانب دعم التقاوى الخاصة بالخضروات وذلك بمساحة 2 ألف فدان بمناطق عمل المشروع المختلفة.