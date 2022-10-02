توجيه بزيادة انتشار شرطة المرور لفك الاختناقات

الخرطوم : السوداني

وجه مدير دائرة المرور بولاية الخرطوم ، اللواء علاء الدين محمد الحسن ، رؤساء الأقسام بزيادة الانتشار لشرطة المرور في أوقات الذروة لفك الاختناقات المرورية بإشراف الضباط ووجودهم المستمر.

وعقد علاء الدين اجتماعًا السبت مع مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام.

وأشاد مدير دائرة المرور خلال الاجتماع بالدور الكبير والمتعاظم الذي ظلت تقوم به أقسام شرطة المرور في العمل الميداني وضبط الشارع العام .

كما وقف على مراجعة الإشارات الضوئية والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتكملة أعمال الصيانة. بحسب المكتب الصحفي للشرطة.