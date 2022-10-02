رغم التئام العام الدراسي اليوم استمرار ارتفاع المستلزمات المدرسية بالأسواق

الخرطوم : عبيـر جعفر

يلتئم اليوم العام الدراسي الجديد وسط ارتفاع عام في كافة المستلزمات المدرسية نسبة للاوضاع الاقتصادية العامة بالبلاد.

ورصدت جولة لـ(السوداني)باسواق العاصمة ارتفاع كبير في اسعار الشنط المدرسية.

وقال تاجر شنط مدرسية اسماعيل الهادي في حديثه لـ(السوداني)ان هذا الموسم شهد ارتفاعا كبيرا في الاسعار مقارنةبالعام السابق بسبب ارتفاع سعر الصرف واضافة لبعض الرسوم الحكومية على التجار والموردين ، مبينا ان سعر الشنطة يتراوح مابين (3,5- 10) آلاف جنيه وسعر دسته الكراسات (2,500) جنيه واقلام الرصاص (1,100) جنيه للدسته وأقلام الحبرالجاف (3,5) الف جنيه للدسته ، فيما قفز سعر علبة الهندسة من (1,500) الى (2) ألف جنيه وتابع سعر الجلاد الواحد (200) جنيه للعادي والفاخر(500)جنيه .

واكد تاجر مستلزمات مدرسية بالخرطوم الامين السرعلى ضعف القوى الشرائية في ظل الظروف القاسية وعدم قدرة بعض الاسرعلى شراء ادوات مدرسية جديدة والاكتفاء بالقديم ، مبينا ان سعرالشنطة يتراوح اسعارها حسب نوع الخامة، مبينا ان سعر شنطة القماش (8) آلاف جنيه اما المشمع (7-7,5) الف جنيه،ودستة الكراسات (2,500) جنيه وسعر الاستيكة الصغيرة (100) جنيه للقطعة الواحدة وسعر المسطرة (200) جنيه والمقلمة (1000) جنيه .

وفي ذات السياق قال صاحب مكتبة ببحري ان الوضع المعيشي للمواطن اصبح ضاغطاما انعكس على تراجع القوى الشرائية ، وقال ان هنالك ارتفاعا في كافة المستلزمات المدرسية ، مبينا ان سعر الزي الجاهز للبنات (30-40) الف جنيه حسب خام القماش والبنين (25-30) الف جنيه ، وسعر دستة الكراسات (2) الف جنيه .