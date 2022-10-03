جابر: يدعو البرهان لدعوة القوى السياسية للقاء جامع

الخرطوم: السودانى

دعا مجلس الأحزاب الوطنية رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لتبني دعوة للقوى السياسية والمجتمعية للقاء جامع؛ للوصول لوفاق وطني عاجل تعلن نتائجه فوراً؛ لطي صفحة التقاطعات الوطنية بهدف إنجاح الفترة الانتقالية.

وطالب الأمين العام للمجلس، أ.د عبود جابر سعيد، الأمين العام، المجتمع الدولي بتغيير سياساته ومفاهيمه الضاغطة على السودان التي ظل يتبناها في الفترة السابقة؛ الأمر الذي أثر على الشعب السوداني وجواره الإقليمي.

وأكد انفتاح الشعب السوداني على العالم وتعهداته الدولية وفق الأطر العالمية للتعاون، مشيداً بالجهود المبذولة والداعية الانفتاح في علاقات السودان الخارجية، وتأسيسها على مبادئ التعاون الإقليمي والدولي.