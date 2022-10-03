المعلمون يطالبون برفع الحد الأدنى للأجور ويلوحون بالإضراب

الخرطوم: السودانى

أعلنت لجنة المعلمين عزمها رفع مذكرة لمجلس الوزراء في موعد أقصاه السادس عشر من أكتوبر المقبل.

وأعلنت الشروع فى تكوين لجان للتصعيد، إلى حين تنفيذ مطالبهم.

واوضحت اللجنة في بيان أن المذكرة ستشمل المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى (٦٩٩٤٠)، بجانب رفع طبيعة العمل من (٥٠) بالمائة إلى (٧٠) بالمائة للمعلمين، و(٨٠) بالمائة للتربية الخاصة، ومعلمي مناطق الشدة، والتعليم الفني، واستحداث علاوة للعاملين بالتعليم (١٠) بالمائة من المرتب الأساسي، تحت مسمى علاوة تعليم، على أن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم.

ولوحت باللجوء للإضراب فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم .

كما أوضحت أنها ستشرع في تكوين لجان للتصعيد في كل المحليات والولايات، بجانب لجان للإضراب في كل المدارس.