جبريل يتسلم مبادرة تعويض مزارعي الجزيرة

الخرطوم: السودانى

تسلم وزير المالية، د.جبريل إبراهيم، مبادرة الطوارئ المقدمة من قبل مزارعي الجزيرة والمناقل لجبر أضرار المزارعين الذين غمرت مساحتهم الزراعية مياه السيول والأمطار.

وأكد جبريل أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ هذه المبادرة ممثلة في البنك الزراعي ووزارة الري والموارد المائية وشركات التأمين الزراعي، فضلاً عن رئاسة مشروع الجزيرة.

وأشار د.جبريل إلى أن وزارة المالية تعمل على توفير المعينات لإنجاح الموسم الزراعي الجديد.

وقال رئيس المبادرة سفيان النعمة، إن المبادرة تتضمن عدة بنود من بينها مساهمة وزارة المالية في دعم مدخلات الإنتاج، وتقديم سعر تركيزي مجزٍ للمزاعين في الموسم الزراعي الشتوي، بجانب توفير التقاوى، وحل مشكلات الري وتوفير الآليات لفتح قنوات الري بالمشروع، ومعالجة مشكلات التمويل والمزارعين المتعثرين، فضلاً عن إيجاد علاقة وتنسيق مع شركات التأمين الزراعي.