تشكيل دائرة قضائية للتحقق من الاعتقالات غير المشروعة

الخرطوم : السودانى

كشفت هيئات الدفاع عن محتجزي ولايات “كسلا، غرب وشمال دارفور” عن زيارة قام بها نائب رئيس القضاء المفوض لسجن الهدى بأمدرمان أمس .

وقالت إن نائب رئيس القضاء قد أعلن عن تشكيل دائرة قضائية للنظر في كل الاعتقالات والاحتجاز غير المشروع لمحتجزي الولايتين المذكورتين المقدم بشأنهم مذكرة للقضاء من هيئة الدفاع المشتركة.

وقالت الهيئات في بيان بالتضمان مع هيئة محامي دارفور إن نائب رئيس القضاء اطلع على أوامر الاعتقال والاحتجاز غير المشروع لمحتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور بسجن الهدى، كما وسيخاطب والي ولاية غرب دارفور بشأن محتجزي الولاية بالسجون الأخرى ( بورتسودان وأردمتا)، وذلك لطلب أوامر الاعتقال والاحتجاز.