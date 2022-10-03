وجوهٌ إدارية جديدة بلجنة “أب جيبين”.. رجل الأعمال الرشيد هاشم “مياسم” يسرد لـ(السوداني) كواليس ترشيحه لتسيير المريخ

كتب: حسن بشير

ضمت لجنة التسيير المريخية المعينة حديثاً بعض الأوجه الجديدة التي أثارت التساؤلات بالشارع الرياضي والمريخي.. “السوداني” حصلت على معلومات بشأن أحد هذه الأوجه، وهو رجل الأعمال الرشيد هاشم سلمان البكري، الذي وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة فهو واحدٌ من رجال الأعمال الناشطين في عدد من الأنشطة التجارية وأبرزها امتلاكه لمصنع مياسم لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية.

ويرتبط عضو لجنة تسيير المريخ الرشيد هاشم بعلاقة قوية برئيس النادي الجديد أيمن مبارك الشهير بـ(اب جيبين)، وهو ما قاد الأخير لترشيحه للجنة الانتخابات بناءً على المقدرات التي يمتلكها والتي من شأنها أن تسهم في تقديم كادر إداري جديد يضيف الكثير للمريخ خلال الفترة القادمة.

وأوضح رجل الأعمال الرشيد هاشم في تصريح خاص لــ(السوداني) بأن الوسط الرياضي لا يعد غريباً عليه، لافتاً النظر الى أنه من أبنائه، حيث عمل رئيساً لنادي الدكة بربر لدورتين متتاليتين، وهو ما جعله يكتسب خبرات في العمل الإداري، من شأنها أن تضيف له الكثير في مسيرته الجديدة بنادي المريخ العظيم.

وعن علاقته برئيس النادي أيمن مبارك، قال الرشيد هاشم “رئيس النادي صديق قديم جمعتنا دنيا المال والأعمال، وحينما طلب مني الانضمام الى لجنة التسيير وافقت بلا تردد وعلى الفور لخدمة هذا الكيان العريق”.

وأشار الرشيد هاشم لــ(السوداني) بأن التكليف الصادر من لجنة الانتخابات للجنة التسيير يحتاج الى التكاتف من الجميع ابتداءً من اللجنة نفسها، مروراً بكافة قطاعات المريخ، لافتاً النظر الى أنهم حريصون على تقديم تجربة إدارية تقدم الإضافة المطلوبة للمريخ الكيان العظيم على حد قوله.