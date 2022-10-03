وفاة العالم الجليل عبد العزيز محمد الحسن الدبّاغ

الخرطوم: السوداني

توفي اليوم، خليفة خلفاء السادة الختمية، العالم الجليل الشيخ/ عبد العزيز محمد الحسن الدبّاغ، إمام وخطيب مسجد مولانا السيد علي الميرغني بالخرطوم بحري. قضى الراحل حياته في دروب العلم والتعليم، كان رَجُلاً وَرِعاً شَديدَ التَّقْوَى زاهداً نقيّاً، وَهَبَ عُمره في خدمة الإسلام ونشر الدين والمعرفة.

وبرحيله فَقَدَ أهل التصوُّف عامة والطريقة الختمية خاصة عَلَمَاً بارزاً في الدعوة وفارساً مغواراً في الحق لا يخشى في الله لومة لائم.

رئيس التحرير عطاف محمد مختار وأسرة (السوداني) يسألون الله تعالى أن يرحمه برحمته الواسعة، ويكرم نُزُله، ويوسِّع مدخله، وينزله منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويلهم أهله وصحبه وتلاميذه الصبر وحُسن العزاء.

والعزاء موصول للسادة الختمية ولأسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة الممتدة وعارفي فضله.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)