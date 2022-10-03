تفاصيل أول اجتماع لمجلس إدارة نادي المريخ برئاسة (أبو جيبين) 

الخرطوم: السوداني

ضم فندق إيواء بالخرطوم، اليوم، أول اجتماع للجنة تسيير نادي المريخ برئاسة أيمن مبارك أبو جيبين، حيث كان الاجتماع برئاسته، وحضور 9 من أعضاء اللجنة.

وأصدر الاجتماع، عدداً من القرارات، وكان أولها التعهد ببذل قصارى الجهد لخدمة نادي المريخ العظيم بما يتوازى مع مكانته السامقة وتاريخه التليد، والتأكيد على أنّ ثقة لجنة الانتخابات وشعب المريخ في اللجنة تضاعف من مسؤولياتها، وتقديم صوت شكر للجنة التسيير السابقة على ما قدمته من مجهودات.

وتم التأمين على كافة الترتيبات الإدارية والفنية لمباراتي الفريق أمام الأهلي الليبي، وتقرر سفر الفريق إلى الأبيض يوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر بطائرة خاصة. والتأكيد على قرار المجلس السابق بتسمية طارق عثمان (تفاحة) رئيساً لبعثة الفريق لمدينة الأبيض ومنير نبيل نائباً له، والتأكيد على أن العمل في المريخ تحكمه روح الانتماء والإخلاص وغير مرتبط بالمقاعد داخل مجلس الإدارة. ومتابعة الترتيبات مع قطاع الجماهير لسفر جماهير النادي إلى مدينة الأبيض.

وتمت تسمية محمد الحافظ عضو مجلس التسيير وهيثم محمد نور لحضور الاجتماع التنظيمي للمباراة، المقرر إقامته يوم الأربعاء بمدينة الأبيض.

وكوّن المجلس، لجنة التسليم والتسلم برئاسة بدر الدين عبد الله النور، هيثم كابو مقرراً، وعضوية كل من د. تهاني حامد وعثمان الشيخ مصطفى الأمين.

وتسمية تكليف حسن إدريس مساعداً لنائب الرئيس للشؤون المالية.

وأجاز الاجتماع لائحة الانتخابات بالإجماع، والتأكيد على ضرورة العمل بتفانٍ لتهيئة المناخ للانتخابات حتى يتقدم صاحب الكفاءة المطلوبة.

كما تمت تسمية محمد الحافظ رئيساً لبعثه النادي إلى ليبيا ومحمد الفاتح المقبول نائباً له.

تكليف المسؤولين من القطاعات واللجان المساعدة بتكوينها وتقديمها للمجلس لإجازتها. مع التأكيد القاطع على أن سياسة لجنة التسيير طيلة فترة التكليف تتمثل في تقديم خطاب تسامح لإعلاء قيمة الكيان الذي هو صاحب الحق على الجميع، وتقديم تجربة مليئة بصدق المحبة وعمق الانتماء، وأن يسعى المجلس لتقديم أفضل ما عنده، والحرص على تقديم المريخ العظيم بأفضل صورة.