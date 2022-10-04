وصول (160) عائداً سودانياً من ليبيا اليوم

الخرطوم: السودانى

من المقرر أن يصل الى البلاد اليوم الثلاثاء (160) عائداً سودانياً من ليبيا .

وتأتي الخطوة في إطار المبادرة الأوروبية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة الـ IOM))، وسيستقبلهم الفريق المشترك بين جهاز المغتربين والمنظمة الدولية للهجرة بمطار الخرطوم،

وسابقاً، تمّت إعادة ما يقارب (5710) سودانيين من المهاجرين غير النظاميين، في الفترة من العام 2017 وحتى سبتمبر المنصرم من العام 2022، من ليبيا، مصر، تونس، الجزائر، المغرب والنيجر، وذلك بالتنسيق بين جهاز المغتربين ووزارات الخارجية، الداخلية، الصحة وجهاز المخابرات العامة، سلطة الطيران المدني وشركة مطار الخرطوم.