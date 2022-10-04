تبرئة (3) من منسوبي الأمن من تهمة قتل الشهيد طارق أحمد بعطبرة

الخرطوم: آيات فضل

أصدرت محكمة عطبرة الجناٸية، أمس الاثنين، حكماً قضی ببراءة ثلاثة أفراد من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات، متهمين بقتل طالب کلية الهندسة، طارق أحمد عبد الجليل، بطلق ناري في الرأس، بموکب 21 ديسمبر 2018؛ وذلك لعدم كفاية الأدلة في مواجهتهم.

وتشير الوقاٸع، إلى أن الشهيد الذي يدرس بجامعة وادي النيل، كان قد خرج في موکب ضد النظام السابق لتتم إصابته بطلق ناري عجل برحيله، وعليه تم التحقيق حول الحادثة، وأفادت والدته أن ابنها قتل بواسطة عناصر جهاز الأمن، ليتم القبض علی المتهمين والتحري معهم، ومن ثم إحالة البلاغ للمحكمة التي أصدرت قرارها آنف الذكر.