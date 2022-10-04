انطلاق أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل رقيب “الاستخبارات”

الخرطوم: ايات فضل

عقدت محكمة جنايات الخرطوم وسط أمس أولى جلسات محاكمة الثوار المتهمين بقتل رقيب الاستخبارات العسكرية، ومثل أمام المحكمة جميع الثوار المتهمين الذين بلغ عددهم “8” متهمين.

وتقدم محامو الدفاع بطلبات للمحكمة تتعلق بالاطلاع علی يومية التحري ومقابلة المتهمين بواسطة محاميهم ، وإحالة بعض المتهمين للكشف الطبي من جراء التعذيب الذي تعرضوا له أثناء الحبس، وكذلك الطلب بتحويل قاعة المحاكمة لقاعة أخری تسع الحضور، هذا وقد استجابت المحكمة لطلبات الدفاع .

مثل الدفاع عن المتهمين مجموعة من محامي الطوارئ، بالإضافة لمحامين آخرين في عدة هيٸات دفاع.

في السياق ذاته، حددت المحكمة جلسة 12 أكتوبر الجاري 2022 لمواصلة إجراءات القضية؛ كما أرجأت الفصل في طلب الهيئات المتعلق باستبعاد ممثل القضاء العسكري الذي حضر جلسة المحاكمة كممثل لجهاز الاستخبارات العسكرية الذي لا يعد طرفاً في البلاغ.

جدير بالذكر أن محيط المحكمة احتشد بأعداد كبيرة من الثور رددوا الهتافات الثورية طيلة فترة المحاكمة إضافة لأسر المعتقلين وذويهم.