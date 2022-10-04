السُّودان في المرتبة الثانية عالميّاً في تقييم مُؤشِّرات مخاطر التّعليم للعام 2022

الخرطوم: السوداني

قالت منظمة رعاية الطفولة العالمية، إن نظام التعليم في السودان يتعرض لخطر كبير، حيث تتم إعاقة وصول الأطفال إلى المدارس بسبب تعرض النظام المدرسي للتهديد، وقد احتل السودان المرتبة الثانية من بين مائة دولة في تقرير مؤشرات مخاطر التعليم لعام 2022 والذي يُصنّف البلدان حسب قابلية تأثر نظامها المدرسي بالأزمات.

‎يأتي التقرير في أعقاب البيانات الجديدة التي تُشير إلى أن ما يقرب من 7 ملايين طفل – أو واحد من كل ثلاثة – في سن التعليم بالسودان خارج المدارس.

‎ يوضح مؤشر مخاطر التعليم أنّ التعليم يمر بأزمة غير مسبوقةٍ حول العالم ويتطلب قيادة عالمية طموحة، ويجب على الحكومات اتّخاذ إجراءات سريعة لتجنُّب كارثة قد تُصيب التعليم.

‎تقرير مؤشر المخاطر على التعليم هو تقييم، شامل، للمخاطر التي يتعرّض لها التعليم حول العالم، ويتكوّن التقييم من تسعة مؤشرات للمخاطر مجمعة في ستة أبعاد، حيث يقدم التقرير لمحة عامة عن تعريف المؤشرات ومصدرها وتغطيتها ومقاييس التّصنيف.