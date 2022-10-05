غرب دارفور تخطط لإعمار حزام الصمغ العربي

الخرطوم : السودانى

أعلن مدير عام الغابات بولاية غرب دارفور، المهندس آدم حمزة، عن خطة لتعمير حزام الصمغ العربي ومجابهة المخاطر التي تواجه شجرة الهشاب من توسع زراعي وسكاني على حساب أراضي الهشاب.

وقال إن شجرة الهشاب تنمو بكميات كبيرة في معظم مناطق ولاية غرب دارفور الجنوبية وفي محلية جبل مون وذلك لطبيعة الولاية التى تصنف ضمن ولايات حزام الصمغ العربى، مشيراً إلى وجود أنواع أخرى من الأصماغ على رأسها صمغ اللبان الذي يكثر جنوب الولاية .

وعزا حمزة في تصريح صحفي، عزوف المنتجين عن طق الهشاب لغياب تأهيل الكادر البشري العامل في مجال طق الهشاب، وعدم توفر التمويل في الوقت المناسب بكمية كافية لتجويد عمليات الإنتاج، إلى جانب التوترات الأمنية التي شهدتها الولاية وعدم وجود مخازن بمواصفات تحفظ جودة الصمغ خلال فترة التخزين.