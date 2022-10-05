تراجع مواد البناء بالخرطوم

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد مواد البناء بأسواق الخرطوم بحري وأمدرمان تراجعاً في الأسعار، وعزا التجار ذلك لركود وضعف القوى الشرائية.

وقال تاجر أسمنت بسوق السجانة، مصطفى فرح، في حديث لـ(السوداني)، إن هنالك تراجعاً في أسعار مواد البناء لضعف حركتي البيع والشراء، مبيناً أن سعر طن أسمنت عطبرة تراجع من (128) إلى (125) ألف جنيه، وطن قنا المصري (110) آلاف جنيه، أما اسمنت صخر السودان (124) ألف جنيه.

وشكا فرح من ركود وضعف القوى الشرائية، متوقعاً تراجع الأسعار؛ بسبب الركود، كما تراجع سعر طن سيخ الأسعد إلى (490) ألف جنيه، وأبانوب إلى (480) ألف جنيه للطن .

وأكد تاجر أسمنت وسيخ ببحري، إبراهيم طه، تراجعاً كبيراً في أسعار مواد البناء لكساد السوق، ووفرة الاسمنت والسيخ، مبينا أن سعر طن الأمجد وأوميقا (450) ألف جنيه، وقال إن هنالك ندرة في أسمنت بربر بالأسواق، مضيفاً أن استمرار وضع الأسواق وضعف القوى الشرائية سينعكس على تراجع الأسعار.

وفي السياق ذاته قال مورد وتاجر أسمنت بالخرطوم، أبوبكر علي، أن هنالك تراجعاً في الأسعار بالأسواق، في أسعار الأسمنت والسيخ بسبب استمرارالركود، وقال إن السوق يعاني من الركود، مبيناً أن سعر اسمنت صخرالسودان تراجع من (130) إلى (125) ألف جنيه للطن، اما أسمنت عطبرة من (132) إلى (125) ألف جنيه، مبيناً أن سعر سيخ أبانوب تراجع الى (480) ألف جنيه بدلاً عن (510)، وأوميقا والأمجد والتركي من (490) إلى (450) ألف جنيه وسعر سيخ الأسعد من (600) إلى (490) ألف جنيه للطن، وقال إن الوضع الاقتصادي الراهن تسبب في إضعاف القوى الشرائية.