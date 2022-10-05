التزام حكومي بمعالجة معوقات صادر الذهب

الخرطوم: السوداني

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل ابراهيم، التزام الحكومة بمعالجة المعوقات التي تعترض صادرات الذهب؛ بهدف ضمان تحقيق الاستفادة المطلوبة من عائدات الصادر في بناء احتياطيات النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي وتحقيق فوائد اقتصادية للمنتجين.

وكشف الوزير – خلال لقائه أمس بمكتبه بشعبة مصدري الذهب بمشاركة وزيرة التجارة والتموين وكافة الجهات ذات الصلة – عن مساعٍ لإكمال إنشاء بورصة للذهب تشتري من المنتجين بالأسعار العالمية، ووعد بالتنسيق مع بنك السودان المركزي والجهات المختصة لمراجعة ربط تصدير الذهب بتوريد السلع، وقال سيتم الفصل بينهما، وأضاف: “نسعى لحل مشكلة المواصفات والمقاييس لضمان عدم تأخر إجراءات المصدرين” .

ووعدت وزيرة التجارة والتموين، آمال صالح، بتسهيل إجراءات تصدير الذهب بالطرق القانونية لضمان إسهام عائداته في دعم الاقتصاد الوطني.

وشرح رئيس شعبة مصدري الذهب المعوقات التي تواجه التصدير، وتقلل فرص الاستفادة من عائداته