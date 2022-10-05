مناوي يشيد بجهود الدعم السريع في تأمين الموسم الزراعي

الفاشر: السوداني

أشاد حاكم اقليم دارفور مني اركو مناوي بجهود وادوار قوات الدعم السريع وانتشارها الكبير لتأمين الموسم الزراعي.

وأشار مناوي خلال زيارته أمس برفقة والي شمال دارفور نمر محمد عبدالرحمن لرئاسة قوات الدعم السريع بالفاشر الى أهمية مثل هذه الزيارات الروتينة في معالجة التحديات التي تواجه القوات وتساهم في تجويد الآداء وذيادة مستوى التنسيق لتوسعة مظلة الأمن بإقليم دارفور.

من جانبه رحب اللواء جدو حمدان ابونشوك بالزيارة، مؤكدا انها تعبر عن اهتمام حكومة الإقليم بأحوال القوات النظامية بالولاية،مضيفا أن قواته جاهزة للقيام بواجبها الموكل اليها والمتمثل في الحفاظ على الأمن والاستقرار وإشاعة المحبة ونشر ثقافة السلام بين جميع المكونات الإجتماعية بالولاية.

وفي ذات السياق قال اللواء النور احمد آدم القبه قائد متحرك درع السلام ان الزيارة جاءت في توقيت هام والولاية تنعم بالأمن والإستقرار نتيجة للتنسيق الجيد بين جميع الأجهزة النظامية والعمل معاً بتناغم وإنسجام، مشيرا الى انفتاح قوات متحرك درع السلام بكل محليات الولاية لإنجاح الموسم الزارعي