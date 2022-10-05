إضراب التجار في عطبرة بسبب الضرائب التي فرضها وزير المالية

عطبرة: السوداني

دَخَلَ تجار سوق عطبرة العمومي، صباح اليوم، في إضرابٍ شامل عن العمل، وأغلقوا متاجرهم.

ووجهت الغرفة التجارية بالمدينة، التجار بالإضراب، وذلك رفضاً للضرائب الباهظة التي أقرّها وزير المالية جبريل إبراهيم.

وقال التجار حال استمرار وزير المالية في فرض الجبايات والضرائب بهذه الطريقة، فإنّ التجار إما أن يدخلوا السجن أو يهجروا المهنة، وأوضحوا أن الكساد ضرب المدينة نسبة للقرارات الهدّامة التي ظلّ يتّخذها جبريل عن عمد.

وشدد التجار على أنهم سيناهضوا تلك الجبايات الظالمة التي يتعمد وزير المالية من خلالها لإذلال وإفقار التجار.