نشوب حريق في محطة مياه بحري بسبب تذبذب الكهرباء

الخرطوم: ابتهاج متوكل

نشب حريق محدود في أحد طبلونات التحكم بمحطة مياه بحري.

وأعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم، عن حدوث حريق محدود في احد طبلونات التحكم بمحطة مياه بحري، نتيجة لتذبذب التيار الكهربائي، مما تسبب في توقف المحطة عن الخدمة بنسبة 60%.

وقال مدير مياه محلية بحري مهندس معتز صلاح الدين، في تعميم صحفي، إن الحريق أدى لخروج طلمبات محطة الصهريج وطلمبات تغذية محطة الصحافة عن الخدمة، وأضاف: “تأثّرت مربعات شمبات، كافورى، أجزاء من الشعبية ومناطق العزبة، متوقعاً أن يعود الإمداد المائي خلال 8 ساعات من الآن، وأبدى اعتذاره للمواطنين جراء ما يحدث لهم من مضايقات”.