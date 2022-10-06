بتكلفة (٣٥ )مليار جنيه قافلة لدعم متضرري السيول بالمناقل وجنوب الجزيرة

ودمدني : عمران الجميعابي

سير العاملون بمشروع الجزيرة قافلة دعم للمتضررين من السيول والأمطار بمحليتي المناقل وجنوب الجزيرة، بتكلفة (٣٥) ملياراً استقطاعاً من مرتباتهم لدعم المتضررين.

وقال محافظ مشروع الجزيرة بالإنابة، م.إبراهيم مصطفى علي، في وداعه قافلة الدعم أمس برئاسة المشروع ببركات، إن تسيير القافلة من باب المسؤولية المجتمعية للمشروع تجاه المواطنين وإحساس العاملين والعاملات بالمشروع بالمتضررين، موضحاً أن القافلة تبرع بها العاملون من رواتبهم، وتقدر بحوالي (٣٥) ملياراً متمثلة في السلع التموينية والملابس وتفي لحاجة أسرة مكونة من (٧) إلى (١١) شخصاً.

وأشار رئيس اللجنة العليا لقافلة الدعم والسند، المهندس إسماعيل عبد المحسن، إلى أن القافلة قوامها (١٧٣٥) سلة، بنحو (٣٥) ملياراً عبارة عن استقطاعات من رواتب العاملين، موضحاً أن الإعداد للقافلة بدأ منذ سبتمبر الماضي، واكتملت جميع احتياجاتها لتخفيف الضرر عن المنكوبين.

وأشار ممثل العاملين، عبد المطلب، لوضع ضوابط لإيصال القافلة للمستهدفين بالتنيسق مع العاملين بأقسام مشروع الجزيرة والمناقل.