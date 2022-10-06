ولاية الخرطوم تتجه لضبط مخالفات النفايات إلكترونياً

الخرطوم: نزار عباس

أكد مسؤولون بولاية الخرطوم اكتمال دراسة جديدة لضبط مخالفات النفايات إلكترونياً بواسطة المنسقية الفنية لهيئة نظافة ولاية الخرطوم، وذلك من خلال نظام مخالفات المرور الإلكترونية لشركاء الطريق.

وقال مدير الهيئة، عماد الدين خضر، خلال اجتماع الهيئة، إن اتجاه الهيئة يهدف إلى تعزيز السلوك الإيجابي للتخلص السليم من النفايات خاصة المبعثرة على الطريق بشكل مزعج .

بينما أشار المنسق الفني إلى أن الهيئة تتجه بجدية لتفعيل الشراكة مع جميع الجهات ذات الصلة لضبط المخالفات لمنع إفلات مخالفي نظم نظافة ولاية الخرطوم من العقاب، مؤكداً أن هناك جهوداً كبيرة تبذلها الولاية لضمان استدامة خدمات النظافة ومحاربة التلوث البصري التي تسيدت طرق ولاية الخرطوم.

من جانبه أكد مسؤول الرقابة والتفتيش اكتمال كل خطوات إنشاء فروع الجهاز بجميع فروع هيئات النظافة بالمحليات لضبط المخالفات بالأسواق والأحياء السكنية والمؤسسات الأخرى بالمحليات المختلفة للولاية.