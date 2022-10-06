منير نبيل لـ(السوداني): لست مُحبطاً.. أنا ابن النادي وأخدمه من أي موقع بتجرد

كتب: حسن بشير

أكد عضو لجنة التسيير المريخية والقطاع الرياضي السابق منير نبيل، أن استمرار تواجده في المشهد المريخي مفروغ منه.

وأضاف نائب رئيس بعثة المريخ إلى الأبيض في تصريح خاص لـ(السوداني) بأن خدمة النادي من أي موقع هي بمثابة الضريبة والدافع والحب الذي لا تنازل عنه.

وأشار منير نبيل إلى أن قرار لجنة الانتخابات بعدم اختياره ضمن عضوية اللجنة الجديدة لم يحبطه، لجهة أن التجربة الماضية علمته الكثير واكتسب من خلالها خبرات كبيرة، وهو من أبناء النادي، وانتماؤه للمريخ لم يرتبط في يوم من الأيام بالعمل الإداري، بل إنه دخل من بوابة الجماهير الأوفياء على حد وصفه.

وشكر منير نبيل، جميع الشخصيات التي أثنت على مردوده في اللجنة السابقة والتي طالبت بضرورة تواجده في اللجنة الجديدة، التي تمنى التوفيق لها، وقال إنها تضم أصدقاء، يسأل الله لهم النجاح في هذه التجربة وسيكون قريباً منهم بكل ما يملك حتى يعبروا بالمريخ إلى بر الأمان.