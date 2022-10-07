الفنان ود الجاك ينضم لمسيد شيخ الأمين ويبعد عن الغناء

الخرطوم : سعيد عباس

تفيد مصادر مقربة “لكوكتيل” أن المطرب الواعد حمودي ود الجاك يفكر في اعتزال الغناء بصورة قاطعة ، وعلمت “كوكتيل” أن المطرب ود الجاك قام بالانضمام لمسيد شيخ الأمين بود البنا ، و قال مقربون للفنان إن ود الجاك أصيب بحالة من خيبة الأمل والإحباط بعد الفشل والتخريب المتعمد الذي ظل يلاحق حفلاته بصورة راتبة وكانت هناك أحداث فوضى وعنف وتخريب في معظم الحفلات الجماهيرية أو الخاصة التي يقوم ودالجاك بتقديمها والتي كان آخرها حفله بكافيه الراكوبة بشارع النيل أمدرمان الذي شهد إطلاق بعض حضور الحفل للغاز المسيل للدموع على المسرح مما أدى لإصابات أعداد كبيرة بسبب تدافع الجمهور لأجل الخروج عبر باب الكافية، وتعرض مول الحوش والمحلات التجارية الملحقة به للتلف والنهب مما استدعى تدخل الشرطة وإغلاق شارع النيل لفترة طويلة.

والجدير بالذكر أن ود الجاك شمله قرار مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية مؤخرًا والذي قضي بمنع كل المطربين الذين لايحملون رخصة ممارسة المهنة وتوقيفهم عن الغناء حتى يوفقوا أوضاعهم ،وقام مجلس المهن بفتح بلاغات جنائية في مواجهة المخالفين بعد أن نشر إنذارًا عامًا لكل المتعديين على مهنة الغناء.