صلاح الباشا يناشد بإعادة بث محاضرات الكابلي

الخرطوم : السوداني

قال الباحث الفني صلاح الباشا إن الفنان الراحل عبدالكريم الكابلي إجتهد في التعريف بالأغنية خارج السودان وظل يحرص علي تقديم محاضرات قصيرة عنها في معظم المنتديات العالمية الثقافية ،وقال الباشا “لكوكتيل” إن الكابلي سبق أن شارك في رحلة فنية لأمريكا مع أحمد المصطفى وعبدالعزيز داؤود ،وقام بإلقاء وترجمة قصيدة لإدريس جماع نالت إعجاب الحضور ، إلى جانب تقديمه محاضرات متنوعة عن الأغنية السودانية وخصائصها وإيقاعاتها وقال الباشا إن الكابلي إستحق وبكل جدارة لقب سفير النوايا الحسنة الذي منحه له صندوق السكان بالأمم المتحدة عام 2007 م ،وطالب الباشا بجمع كل محاضرات وحوارات الكابلي التلفزيونية وإعادة بثها لتستفيد منها الأجيال الحالية والقادمة ،وخص بالتحية قناة النيل الأزرق لاهتمامها الكبير بالكابلي وتوثيقها لمحطات كبيرة ومهمة في حياته .