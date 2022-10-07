وليد طاشين يشكر صحيفة “السوداني”

الخرطوم : سعيد عباس

تقدم كابتن الهلال والمنتخب السوداني الاسبق وليد طاشين بشكر لصحيفة “السوداني” على الحوار الذي اجرته معه مطلع الشهر المنصرم عن إصاباته القديمة التي لحقت به إبان تقديمه لضريبة الهلال والمنتخب الوطني ويذكر ان وليد طاشين لا زال يعاني من عدد كبير من الإصابات القديمة التي اعترته في حياته الرياضية السابقة وقد قرر الاطباء اجراء أربع عمليات وقد اجراء وليد طاشين عملتين منها وتبقت عمليتان أخريان وقال وليد لا جدوي من العلميتين الاولي والثانية إذا لم يجر العمليتين الثالثة والرابعة بسبب ان العمليات مكملة لبعضها البعض وقال وليد ان حوار “السوداني” اعاد له نجوم الزمن الجميل الذين قاموا باقتراح مباراة بين النجوم الدوليين وفريق الهلال يعود ريعها له وكان على قمة أصحاب المبادرة حامد بريمة و طارق أحمد آدم ومبارك سليمان وكرار أبو علي وصبحي ومن المقرر أن يبدأ إجراء الترتيب للمباراة بعد انتهاء الهلال من مباراته الإفريقية الأخيرة.