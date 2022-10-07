رسوم العبور تشل قطاع الشاحنات

الخرطوم : عبيـر جعفر

شكا مسؤولو النقل والطرق والجسور وغرفة النقل من توقف عدد كبير من الشاحنات عن العمل بسبب ارتفاع رسوم العبور، وقالوا إن هنالك إحجامًا عن دفع الرسوم الجديدة والالتزام بالقديمة، متوقعين دخول القطاع في خسائر أكبر مما عليه الآن.

وأكد الأمين العام للغرفة القومية للبصات السفرية صلاح إبراهيم في حديث لـ(السوداني) تمسك أصحاب البصات والشاحنات بعدم دفع الرسوم الجديدة، وأشار إلى أن الزيادة طبقت في وقت غير مناسب والزيادة غير معقولة في ظل استمرار معاناة المواطن، منوهًا لتوقف كافة شاحنات البضائع عن حمل البضائع في طريقها من بورتسودان، مشيرًا إلى أن استمرارهذا الوضع يؤدي لندرة في السلع وزيادة الأسعار بالأسواق، وقال إن حل المشكلة يكمن في إلغاء الرسم الجديد والعمل بالقديم والدخول في تفاوض بين الطرفين بين وزارة الطرق والجسور وغرفة البصات

وقال الأمين العام لغرفة الشاحنات أبوبكر الأمين إن هنالك إحجامًا عن دفع رسوم العبورالجديدة من أصحاب الشاحنات نسبة لارتفاع القيمة ،وأكد توقف شاحنات البضائع بنسبة ١٠٠% ،كاشفًا عن ارتفاع سعر شحن البضائع لـ(٣٥) ألف جنيه للطن ،ولفت إلى أن الزيادة ستنعكس سلبًا على الصادر والوارد بالبلاد وتحدث ندرة وارتفاعًا في السلع بالأسواق وتأثر المواطن من ذلك ،وقال إن الشاحنات تعمل بالسعر القديم فقط ،وأوضح أن رسوم العبور الجديدة لم تسلم لاتحاد الغرف كمنشور ولم يتم التشاور حولها مع غرفة النقل، وقال إن أصحاب الشاحنات لديهم التزامات على البنوك لم يقوموا بالإيفاء بها ما يعرضهم للسجن، وقال الامين ان القرار يتسبب في خسائر يومية كبيرة دون أن تحرك الحكومة ساكنًا.