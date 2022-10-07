أصحاب مركبات عامة: تراجع الوقود طفيف ولا مجال لخفض التعرفة

الخرطوم : عبيـر جعفر

أكد مسؤولو النقل العام على الإبقاء على التعرفة الحالية للمواصلات بسبب زيادة مدخلات التشغيل.

وقال الأمين العام للنقل الوسيط السابق حسين ابو ريم ل( السوداني ) ان هنالك اجتماعات مكثفة من الجهات ذات الصلة بالنقل العام لوضع تعرفة مناسبة للمواطن عقب تراجع أسعار المشتقات البترولية تزامنًا مع بداية العام الدراسي.

وأشار ابو ريم لتسبب غياب الرقابة في انتشار الظواهر السالبة بمواقف المواصلات من قبل ( الطراحين) ما يؤثر على المواطن ويزيد العبء عليهم .

واستنكر عضو اتحاد أصحاب العمل عبداللطيف حمد حسن تراجع تعرفة المواصلات بانخفاض طفيف في أسعار الوقود ،ولفت إلى أن هنالك زيادة طرأت في الضرائب على مدخلات التشغيل الأخرى، وتابع 🙁 لو أصبح الوقود مجانا لايمكن أن تتراجع تعرفة المواصلات ، مبينا ارتفاع سعر جالون زيت الماكينة الى (١،٤٠٠) جنيه ، مشيرا إلى أن ارتفاع رسوم العبور انعكست سلبا على الحافلات السفرية .

و قال سائق روزا بخط الخرطوم امدرمان عبدالرحمن أحمد ان تراجع أسعار الوقود لم يكن بالمستوى المطلوب و لا اتوقع ان يؤدي لتراجع تعرفة المواصلات في ظل ارتفاع أسعار الزيوت وقطع الغيار والاسبيرات ورسوم الترخيص ،مبينا ان سعر التعرفة (٤٠٠) جنيه اما الهايسات (٥٠٠) جنيه ،وتابع توريدة التعرفة يتم تقاسمها بين مالك المركبة والسائق والكمساري ،وقال ان استمرار ارتفاع أسعار الاسبيرات تبقى التعرفة كما هي.