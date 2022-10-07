هيثم كابو: قرّرنا بث المباراة مجاناً عبر تلفزيون السودان.. فعروض القنوات هزيلة ولا ترقى لمكانة المريخ 

الخرطوم: السوداني

أوضح رئيس القطاع الثقافي والإعلامي بنادي المريخ، الناطق الرسمي باسم لجنة التسيير، هيثم كابو، أن المريخ رفض كل العروض المُقدّمة من القنوات المحلية لبث مباراة المريخ والأهلي طرابلس الليبي المقررة اليوم الجمعة بإستاد الأبيض في دوري أبطال أفريقيا.

وقال كابو: “كل العروض التي وصلت إلينا من القنوات كانت ضعيفة وهزيلة ولا ترقى لاسم ومكانة نادي المريخ، ونحن في لجنة التسيير نرى أن القيمة التسويقية للمنتج المريخي أعلى بكثير من هذه العروض التي تخصم من سمعة النادي، وإذا وافقنا عليها سنسهم في إضعاف اسم المريخ أيضاً في الجانب التسويقي متى ما جلسنا لإبرام اتفاقات رعاية وتوقيع عقود شراكات كبرى”.

وأضاف: “إيماناً منا بأهمية أن يشاهد كل جماهير المريخ مباراة الفريق، قررنا إنتاج المباراة بدفع التكلفة من نادي المريخ، مع بثها مجاناً عبر تلفزيون السودان القومي كتأكيد على أن الأمر بالنسبة للمريخ ليس جانباً مالياً فقط، وإنما محافظة على القيمة التسويقية لنادٍ كبير”.