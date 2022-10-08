البرهان يهنئ موسيفيني بمناسبة ذكرى استقلال أوغندا

الخرطوم : السوداني

بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن ، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أوغندا، يوري موسيفيني ، ، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وجاء في الرسالة :” يطيب لي بمناسبة ذكرى استقلال بلادكم ، أن أتوجه إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب السوداني بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمزيد من التقدم والنماء لشعبكم الشقيق، ولكم بموفور الصحة والسعادة”

وأعرب البرهان عن تقديره لما يربط الشعبين من أواصر أخوة صادقة، منوهًا إلى تميز ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين ، مؤكدًا حرص السودان على دفع وتعزيز التعاون المشترك، والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب ، بما يعود بالنفع على الشعبين