وفد من الأمم المتحدة يبحث عملية بناء السلام بكسلا

الخرطوم : السوداني

استقبل مدير عام قطاع التنمية الاجتماعية بولاية كسلا ، مصطفى محمد همد، وفد بعثة الأمم المتحدة للسلام والتنمية الذي يزور الولاية برئاسة السيدة كارا.وذلك بغرض التفاكر من سلطات الولاية حول برامج بناء السلام والتحديات التي تواجهه فضلًا عن الفرص المتاحة لتحقيقه.

وأكد همد خلال اللقاء الذي عقده مع وفد البعثة بحضور مساعد مدير قطاع التنمية الاجتماعية ماريا أحمد الخضر جاهزية القطاع للعمل المشترك لمخاطبة سلام دائم للمجتمعات التي مزقتها الحروب.

وثمن همد الشراكات الذكية مع المنظمات الأممية باعتبارها أذرعًا حقيقية للقطاع مؤكدًا المضي قدمًا في تنمية القطاع وبرامجه المختلفة التي من شأنها بناء السلام والسلم الاجتماعي ومناهضة خطاب الكراهية.

وأوضحت رئيسة البعثة أن اللقاء يأتي بهدف التفاكر حول برامج بناء السلام والتحديات التي تواجهه إلى جانب التعرف بالفئات المجتمعية المستهدفة بالقطاع وشكل التفاعل بينها مشيرة إلى ضرورة الوقوف على مناطق التوترات لوضعها ضمن أولويات عمل البعثة إضافة إلى ترتيبات القطاع الموضوعة لنبذ خطاب الكراهية وبناء السلام.