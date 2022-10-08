الصين الفترة القادمة ستشهد المزيد من علاقات التعاون مع السودان

الخرطوم : السوداني

قال السفير الصيني لدى السودان شين مين، إنه سيبذل قصارى جهده لجلب المزيد من شركات بلاده للعمل في السودان وأشار في هذا الصدد إلى متانة العلاقات الاقتصادية التي تربط البلدين.

وأكد مين لدى مخاطبته الاحتفال الذي نظمته رابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية أمس بالخرطوم بمناسبة الاحتفال بوداع سفير السودان المرشح لدى الصين، السفير عمر صديق ، أن السودان والصين تجمعهما مصالح مشتركة في مجالات مختلفة، مبينًا أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من علاقات التعاون بينهما، من أجل تحقيق التقدم والرفاهية لشعبيهما.

وقال إن التعاون بين البلدين خلال فترة جائحة كورونا كان أوثق وتم خلاله تعميق التعاون.