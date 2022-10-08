(السوداني) تهنئ بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق والمرسلين

رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ورئيس التحرير ومدير التحرير وأسرة صحيفة (السوداني)، يتقدّمون بأرق التهاني للأمة الإسلامية جمعاً وللشعب السوداني، بمناسبة ذكرى مولد النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

كل عام أنتم في ظلال رحمة الله ونور نبيه الكريم. أعاده الله على العباد والبلاد بالخير واليمن والبركات والأمن والأمان والسلام.

وَالعَرشُ يَزهو وَالحَظيرَةُ تَزدَهي

وَالمُنتَهى وَالسِدرَةُ العَصماءُ

وَحَديقَةُ الفُرقانِ ضاحِكَةُ الرُبا

بِالتُرجُمانِ شَذِيَّةٌ غَنّاءُ

وَالوَحيُ يَقطُرُ سَلسَلًا مِن سَلسَلٍ

وَاللَوحُ وَالقَلَمُ البَديعُ رُواءُ