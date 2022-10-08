الاتحاد العام للصحفيين السودانيين (المحلول) يزاول نشاطه

الخرطوم: السوداني

باشر الاتحاد العام للصحفيين السودانيين – المحلول – الذي يرأسه الصادق الرزيقي، اليوم نشاطه رسميا، عبر مؤتمر صحفي، حيث أعلن عودته للعمل عبر تدشين عدد من الخدمات للصحفيين، مثل بيوت الإسكان ومعالجة أمر المتعثرين في اقساط سداد البيوت، واستخراج بطاقة عضوية الاتحاد الدولي للصحفيين. وكشف النية عن تشكيل لجنة تسيير تقوم بالاعداد للانتخابات القادمة.

وقال محمد الفاتح رئيس اتحاد الصحفيين بالانابة، إنهم تلقوا العديد من الاستفسارات من المنظمات الدولية المعنية بالصحافة، حول قرار تجميد اتحاد الصحفيبن السودانيين، منهم الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب. معربا عن شكره لعلي حمدان الذي استضافهم في صحيفة المستقلة.