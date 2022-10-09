تنفيذ (860) حملة تفتيش على القطاع الصناعي بالجزيرة

ود مدني: السوداني

كشفت هيئة المواصفات والمقاييس بولاية الجزيرة عن تنفيذ (860) حملة تفتيش على القطاع الصناعي في الفترة الماضية العام الجاري.

وأوضحت أن الحملات شملت مصانع الزيوت ومطاحن الغلال والأعلاف، مصانع البلاستيك، المستلزمات الطبية، التبريد والتكييف، مصانع الألبان ومنتجاتها، ومصانع الطحنية والحلويات ومطابقتها بالمواصفات القياسية.

وقال مدير المواصفات والمقاييس بولاية الجزيرة المهندس عادل محمد محمد أحمد، بحسب (سونا) أمس، إنه تم تنفيذ 1355 حملة تفتيش للقطاع الخدمي، شملت طلمبات الوقود ، البقالات، المراكز التجارية، مراكز التوزيع، مستودعات الغاز والكافتيريات والمطاعم كاشفًا عن تفتيش 70.359 بالة قطن بوزن 430 طنًا للصادر، وعلى 803 رسائل واردة عبر الميناء الجاف شرق مدني شملت آلات زراعية وأجهزة كهربائية وإكسسوارات وموبايلات وكميات من المواد التموينية وأدوات التصوير، كما تم إجراء 1020 معاملة من صادر السبائك والمشغولات الذهبية، مشيدًا بالجهود التي قادتها إدارته لتوعية وتنوير المستهلك لمعرفة حقوقه