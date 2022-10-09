اعتصام مفتوح لتجارالقضارف وإغلاق الأسواق والبورصة

الخرطوم : رحاب فريني

قررتجارولاية القضارف الدخول في اعتصام مفتوح وإغلاق كامل لكل أسواق الولاية الفرعية كافة والسوق العمومي وبورصة أسواق المحاصيل وسوق المواشي وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمباني الغرفة التجارية بولاية القضارف أمس والذي، ضم اللجنة التسييرية للتجار وجميع أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة.

وخلص الاجتماع لتنفيذ إغلاق كامل لجميع الأنشطة التجارية والدخول في اعتصام مفتوح في العاشر من أكتوبروالاعتصام أمام مكاتب الضرائب بالولاية.

وقررالتجارعدم قبول الاستئناف والتمسك بقراراتهم برفض الضريبة المفروضة التي تجاوزت نسبة 1000%

ووصف عضو اللجنة،عوض عبد الرحمن الضريبة التي فرضت بأن فيها تعسف واستهداف لنسف الحركة التجارية التي تعاني من ركود كامل في ظل ارتفاع التضخم