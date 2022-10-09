المعادن توجه ببدء المسح الجيولوجي بشرق دارفور

الخرطوم: السوداني

وجَّه وزيرالمعادن،محمد بشيرأبونمُّو،الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية،ببدء المسح الجيولوجي وإجراء الدراسات اللازمة للكشف عن المعادن بشرق دارفور

وأكد أبونمُّو في لقائه والي شرق دارفـور محمد آدم أهمية دخول الولاية في الإنتاج التعديني في ظل المؤشرات التي تؤكد وجود معادن في أجزاء منها.

وفي السياق أعلن والي شرق دارفور، محمد آدم عبد الرحمن استعداد ولايته لبدء المسح الجيولوجي في المناطق الشمالية والشمالية الغربية التي تشمل السلاسل الجبلية والمناطق المتاخمة لولايتي شمال وجنوب دارفـور.

وأكد جيولوجي مستشارأحمد التوم استعداد الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية لبدء عمليات المسح ، منوهًا إلى وجود معادن في المناطق الشمالية والشمالية الغربية بولاية شرق دارفور ولكن لعدم الاستقرار في السابق تأخر تنفيذ المسح ، معلنًا انتفاء الأسباب الأمنية التي حالت دون تنفيذه.