تنسيق سوداني إقليمي لمكافحة الهجرة غير الشرعية

الخرطوم: السودانى

بحث رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني، الفريق موسى شرة سليمان، مع مدير المركز الفني الإقليمي العملياتي “الروك”، أوقفي جاميت، أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين المركز وكل الجهات الحكومية ذات الصلة لمكافحة الجريمة المنظمة خاصة جرائم الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر.

ويأتي تكوين المركز في إطار مساعي الاتحادين الأوربى والأفريقى للقضاء على شبكات الاتجار بالبشر وتفكيكها.

وقال موسى إن الظاهرة أضحت تشكل مهدداً أمنياً كبيراً على المستوى الوطني، والاقليمي، والدولي؛ نظراً لما تخلفه من ضحايا خاصة النساء والأطفال.

من ناحيته أعرب جاميت عن شكره لوزارة الداخلية السودانية ورئاسة قوات الشرطة لاهتمامها المتعاظم ودورها الكبير تجاه مكافحة تلك الجرائم، مؤكداً استعداده لتوسيع أنشطة المركز لتشمل دعم الضحايا ،وتقديم العون اللازم لهم ــ بحسب المكتب الصحفى للشرطة.