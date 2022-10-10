الري تعلن عن انشاء جهاز لمراقبة جودة المياه الجوفية

الخرطوم: السودانى

أعلن خبير البيئة بالجهاز الفني بوزارة الري والموارد المائية، د. أحمد علي حسن الأمين، عن تأسيس وبناء شبكة محطات مراقبة لجودة المياه بجميع دول حوض النيل، وذلك في إطار الإستراتيجية العشرية لمبادرة حوض النيل التي تتضمن حماية ودعم الاستخدام المستدام لمياه النيل.

وكشف الأمين عن زيارة قام بها وفد من مبادرة حوض النيل واستشاري جودة المياه إلى البلاد لتقييم ومعرفة احتياجات السودان لإنشاء وتأسيس شبكة السودان للدخول في المشروع.

وقال الأمين، لـ(وكالة السودان للأنباء)، إن الوفد زار وزارة الري والموارد المائية ووحداتها ذات الصلة باختبارات جودة المياه لتقييم ومعرفة احتياجات المعامل تمهيداً لبناء الشبكة.

وأوضح دكتور أحمد أنه تم إجراء دراسة لخدمات قياس المياه وجودتها الإقليمية لحوض النيل في العام 2015 بتمويل من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مبيناً أنها أوصت بـتأسيس (52) محطة لمراقبة جودة المياه في دول الحوض، من بينها (27) سيتم تزويدها بأجهزة استشعار أساسية لنوعية المياه و(12) مزودة بأجهزة استشعار متقدمة لجودة المياه، وذلك لتوفير بيانات جودة المياه اليومية والسنوية.

وأضاف: “سيتم تزويد الإدارات المسؤولة من المياه وكذلك مختبرات جودة المياه في كل دولة من دول الحوض بمعدات جودة المياه، ومستلزمات جودة المياه والطمي”.