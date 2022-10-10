تدريب بيطريين بالجزيرة على استخدام الموجات فوق الصوتية

الخرطوم: السودانى

أكد وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجزيرة، عبد المنعم حسن خليفة، الاهتمام بتطوير قطاع الثروة الحيوانية من خلال التدريب المستمر للأطباء البياطرة ومنسوبي الثروة الحيوانية على آخر ما توصل اليه العلم في مجال الإنتاج الحيواني.

جاء ذلك خلال كلمة له بالدورة التدريبية لعدد من الأطباء البيطريين بالولاية، التي نظمها المركز السوداني التركي لإنتاج النطف وحفظ الموارد الوراثية عن استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية لتشخيص الحمل والأمراض.

وقال الوزير إن جهاز الموجات الصوتية يعتبر إضافة حقيقية للأطباء البيطريين في تشخيص ومعالجة الأمراض، معرباً عن أمله في استمرار الدورات التدريبية لتغطية كل محليات الولاية.