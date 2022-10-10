قيادى بالإصلاح الآن: لجان المقاومة تنظيمات هلامية

الخرطوم: هبة علي

قال القيادي بحركة الإصلاح الآن، د. أسامة توفيق، لـ(السوداني)، إن الشعب السوداني ملول، وتبين له الخطأ الذي تم ارتكابه، مشيراً إلى أن الاستقبالات الحاشدة للقيادي بحزب المؤتمر الوطني، محمد طاهر إيلا، كانت رسالة اعتذار عن (أربعة طويلة)، واستفتاء جماهيري كما حدث في أبريل 2018.

وأوضح أنهم ضد ترشح إيلا لأي منصب في الفترة الانتقالية؛ لجهة أن إيلا أكبر من أن يرشح لعضوية مجلس السيادة، فضلاً عن رؤيتهم بعدم تقلد مناصب خلا الفترة الانتقالية، ويدعمون تشكيل حكومة كفاءات مستقلة لتسيير البلاد وللتجهيز للانتخابات تحت رقابة المجتمعين الإقليمي والدولي، قاطعاً بأن الجيش لن يعود للثكنات حتى يسلم السلطة لحكومة منتخبة، مبدياً عدم اكتراثهم بلجان المقاومة، وتابع: “لجان المقاومة تنظيمات هلامية وبإمكاني أن انشئ (15) لجنة مقاومة من منزلي”.