إنقاذ (6) سودانيين من عمق الصحراء الكبرى

الخرطوم : السودانى

تمكنت قوات الدعم السريع – متحرك درع الصحراء- المنفتح على الحدود بين السودان ومصر وليبيا من إنقاذ “6” مواطنين سودانيين كانوا يواجهون مصيراً مجهولاً بعد تعطل سيارتهم في عمق الصحراء لمدة “4”ايام على بعد “58” كلم من قاعدة الشفرليت العسكرية الحدودية.

وقال قائد قاعدة الشفرليت العسكرية الحدودية، العقيد ركن عثمان علي عبد المجيد، إنه وفور تلقي البلاغ من السائق، عبد الهادي إسماعيل حامد، تم تكليف دورية بقيادة قائد العمليات الميدانية، وسارعت على الفور لإنقاذ المواطنين، حيث تم إجلاؤهم إلى رئاسة القاعدة، وقدمت لهم الخدمات الإنسانية اللازمة، مشيراً إلى جاهزية قواته لمساعدة المواطنين بالصحراء .

وأكد القائد وصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى القاعدة ستكون بدورها إضافة حقيقية تسهم في فرض هيبة الدولة وسيادة القانون على الحدود.