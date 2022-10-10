بها أقدم مسجد أثري في السودان.. سحب قرعة المواقع البديلة لمواطني قرية الـ”90″ بالريف الشمالي كرري

الخرطوم- السوداني

بدأت أمس الأحد قرعة المواقع البديلة لقرى محلية كرري المتأثرة بفيضان النيل، حيث كانت البداية بقرية التسعين (التي يمتد وجودها لأكثر من ألف عام وبها ثاني أقدم مسجد أثري بعد مسجد دنقلا العجوز).

وبلغ عدد المرحلين (١٩٥٠) أسرة بواقع سحب القرعة يومياً لعدد مائة أسرة.

وخلال الاحتفال الذي أقيم بمقر إدارة تنمية الريف بأركويت، قال مدير عام وزارة التخطيط العمراني المكلف بتسيير أعمال الوزارة بصلاحيات الوزير، مهندس حسن عيسى، إن الموقع الجديد لا يعني التهجير، وإنما الترحيل من السهل الفيضي إلى المناطق العالية التي لا يصلها فيضان النيل ليستفيد الأهالي من السهل الفيضي في الزراعة والرعي، وتعهد الوزير بالعمل مع والي الخرطوم لتوفير الخدمات بالموقع الجديد، مؤكداً أن الوالي يتابع بإستمرار توطين المتأثرين بالفيضانات، كما تعهد الوزير بمرآعاة سكان القرى التأريخية في أعمال التخطيط مؤكدا أن محلية كرري شريكة ومتعاونة مع الوزارة، وعقدت جلسات عديدة مع مواطني القرى لإقناعهم بأهمية إعادة التوطين، وأعرب عن أمله أن يمتد التخطيط لبقية قرى كرري.

بينما قال مدير عام مصلحة الأراضي، طه دفع الله، أكد أن القرى المتأثرة بالفيضانات تأتي على رأس قائمة أولويات اللجنة العليا لتنظيم القرى التى يرأسها الوزير المكلف، وتضم في عضويتها أغلب الإدارات العامة بالوزارة والأراضي، وقال إن الترحيل سيتم إلى مواقع آمنة وقريبة من الموقع المتأثر بالفيضان وقال إننا عازمون على إكمال ملف القرى المتأثرة بالفيضانات مع نهاية العام الحالي، وأضاف أن توجيهات والي الخرطوم فيما يلي طي ملف قضايا التخطيط العالقة وصلنا فيه مرحلة متقدمة بلغت ٩٠% وستكتمل خلال المهلة المحددة بثلاثة أشهر، وناشد المواطنين متابعة إجراءاتهم حتى الحصول على شهادة البحث، وكشف المدير العام عن اتجاه لإقرار شرط عدم جواز التصرف في أراضي إعادة التوطين بالبيع لأنها تمثل مستقبل سكان القرى، وقال إن المرحلة القادمة في الريف الشمالي تتجه لإعادة توطين سكان قرى قوز نفيسة والكوداب والحوشاب من خلال مساعي محلية كرري لحل المشكلات التي تواجه التخطيط بهذه القرى .

المدير التنفيذي لمحلية كرري، سامية محمد عثمان، أشادت بالبداية المبشرة التي طال انتظارها، وأعربت عن أملها في أن يمتد التخطيط لكل قرى الشريط النيلي المتأثرة بالفيضان.

وكان قد دشن سحب القرعة، الخليفة محمد عثمان النذير، خليفة الطريقة التسعينية، بحضور قيادات الجموعية بقيادة منصور دفع الله محمد ناصر، وعدد من زعماء ورموز وأعيان المنطقة. كما شارك عدد من قيادات الوزارة المعنية بملف القرى عبد الحليم إبراهيم مستشار وزير التخطيط لشئون الأراضي، ومهندس فيصل إبراهيم، مدير عام المساحة، ومريم أمين أمانة لجنة التخطيط، وأزهري الخليفة مدير إدارة تنمية الريف.