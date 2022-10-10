تطورات مثيرة بين لجنتي الاستئنافات والانتخابات بالمريخ.. وأعضاءٌ بلجنة (حازم) يخاطبون البلولة

كتب: حسن بشير

في تطور مثير، حصلت (السوداني) على تفاصيل دقيقة بشأن ملابسات الاستئناف الذي دفعت لجنة التسيير المريخية السابقة بقيادة الرئيس الذي تم إنهاء تكليفه حازم مصطفى والنائب الأول محمد سيد احمد وآخرين.

ووفقاً للتفاصيل الدقيقة بطرف (السوداني)، فإنّ الاستئناف الذي تم الدفع به الى لجنة الاستئنافات الانتخابية بالنادي تجاه قرار لجنة الانتخابات المتعلق بإنهاء تكليف اللجنة السابقة، شارك في إعداده احد أعضاء مجلس الرئيس السابق آدم سوداكال.

وبحسب مقربين، فإن عددا من أعضاء لجنة التسيير المريخية التي تم تعيينها مؤخراً وأبرزهم الأعضاء حسن ادريس ومرتضى بتري، الى جانب محمد الفاتح المقبول وسليمان اللابي بالاضافة الى آخرين، دفعوا بخطابات كلاً على حدة إلى لجنة الانتخابات بالنادي، اكدوا من خلالها عدم صلتهم بأي مراسلات الى لجنة الاستئنافات، مؤكدين دعمهم لقرار لجنة الانتخابات المتعلق بإنهاء تكليف اللجنة السابقة وتكوين مجلس التسيير الجديد، قاطعين بدعمهم التام لخطوات الاستقرار في المريخ.

وأوضح مصدر موثوق بأن لجنة الانتخابات استلمت بالفعل خطابات أعضاء اللجنة السابقة التي تؤكد عدم صلتهم بالاستئناف المقدم وانصياعهم واحترامهم التام للقرار القاضي بإنهاء تكليف اللجنة السابقة بناءً على الحيثيات التي صدرت به.

وأشار مصدر عليم لـ(السوداني) بان هناك تباينا في وجهات النظر بين لجنتي الاستئنافات والانتخابات بالنادي، لافتا النظر في الوقت نفسه الى ان رئيس لجنة الانتخابات المستشار القانوني علي البلولة اكد لمقربين سلامة موقف لجنته من جميع النواحي بشأن القرار الأخير المتعلق بتكوين لجنة التسيير الجديدة بقيادة ايمن اب جيبين وبقية الأعضاء الذين شلمهم التكليف.