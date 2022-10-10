إبراهيم الشيخ حول زيارة ياسر العطا له: “طبيعيٌّ أن يزورني للاطمئنان على صحتي وسيبقى بيتي مفتوحاً لا يُغلق في وجه احد”

الخرطوم: السوداني

أوضح وزير الصناعة ورئيس حزب المؤتمر السوداني السابق، إبراهيم الشيخ، أن زيارة عضو مجلس السيادة الفريق أول ياسر العطا له في مقر إقامته بالقاهرة عقب إجرائه عملية جراحية، طبيعية وجاءت في إطار اجتماعي.

وقال إبراهيم في مجموعة (الجمهورية الرابعة) على تطبيق واتساب الذي يديره الصحفي محمد جمال قندول: “دائماً ما أميز بين السياسي والاجتماعي، علاقتي بياسر العطا بدأت مع انطلاقة الثورة؛ واستمرت مداً وجزراً، طبيعيٌّ أن يزورني للاطمئنان على صحتي وسيبقى بيتي مفتوحاً لا يُغلق في وجه احد بلا تكشير”.

وأضاف: “آمل أن يتم توافقٌ على قضايا وبرنامج عمل انتقالي عاجلاً بآجال مضروبة ومواقيت متفق عليها، وآلية مدنيه تختار رئيساً للوزراء والسيادي، ونمشي قُدُماً نحو الشمس النايرة تضئ طريق بلادنا القادم وتنتشلها من مأزقها الراهن”.