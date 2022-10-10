رئيس هيئة الاستخبارات يُكرِّم الجندي النابغة محمد إبراهيم

الخرطوم: السوداني

كرّم رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، اللواء الركن محمد علي أحمد صبير، بمكتبه بالخرطوم، الجندي النابغة، محمد إبراهيم أحمد التجاني، التابع للفرقة ١٦ مشاة نيالا وذلك لتفوقه وإحرازه نسبة ٩١.٤% في المساق العلمي بامتحانات الشهادة السودانية الثانوية للعام ٢٠٢٢م، بحسب ما أورده الإعلام العسكري.

وأعرب اللواء صبير، عن سعادته بتفوق الجندي، مثنياً على نبوغه وجهده الذي شرّف القوات المسلحة بصورة عامة، كما وعد بتبنيه ورعايته أكاديمياً فيما تبقى من مراحل تعليمية.

جديرٌ بالذكر أن رئيس هيئة الاستخبارات أهدى للمحتفى به هدايا قيمة.

من جانبه، شكر الجندي محمد إبراهيم، رئيس هيئة الاستخبارات، على التكريم واعداً ببذل مزيد من الجهد والمثابرة وصولاً للهدف العلمي المنشود ورغبته في أن يكون طبيباً.