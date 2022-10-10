ترقب لعملية التسليم والتسلم.. مجلس (اب جيبين) يرث تركة من الالتزامات المُعلّقة في ملف أجانب المريخ

كتب: حسن بشير

تأكيداً لما أوردته (السوداني) اغسطس المنصرم بشأن التقرير المالي الخاص بتعاقدات المريخ مع اللاعبين المحترفين الأجانب إبان عهد الرئيس السابق حازم مصطفى، استطاعت الصحيفة الحصول على تفاصيل وتطورات دقيقة بشأن الأرقام ة المالية للتعاقد مع اللاعبين الأجانب في عهد اللجنة السابقة، ويحوي ملف التعاقدات مع اجانب المريخ الحاليين الكثير من التساؤلات والجدل، لا سيّما في ظل (تواضع) القيمة الإجمالية لجميع الصفقات مقارنة بنادٍ كبير مثل المريخ الى جانب (جودة) بعض اللاعبين الاجانب نفسهم الذين تم التعاقد معهم إبان عهد اللجنة السابقة.

ووفقاً لما تحصلت عليه (السوداني)، فإنّ رئيس النادي ايمن اب جيبين، ورث تركة من الالتزامات المالية المعلقة في ملف اللاعبين الأجانب، الذين تم التعاقد معهم في عهد اللجنة السابقة.

وبالرغم من تواضع مستواه الفني وعدم تقديمه الاضافة المطلوبة مع الفريق حتى اللحظة، الا ان المعلومات بطرف (السوداني) تشير الى أن القيمة الكلية للتعاقد مع الكولومبي بريان هي مبلغ 100 الف دولار لمدة عام استلم منها اللاعب بالفعل مبلغ 30 ألف دولار مقدم عقد، بينما ينال اللاعب راتباً شهرياً قدره 4166 دولاراً وينتظر اللاعب استلام الدفعة الثانية من مقدم العقد وهي مبلغ 20 الف دولار حددت لها اللجنة السابقة (5) أكتوبر الحالي.

لاعب الوسط الانغولي ماكايا القيمة الكلية للتعاقد معه بلغت (110) آلاف دولار لمدة عام نال اللاعب منها 30 الف دولار، بينما ينال راتباً شهرياً 5 آلاف دولار، وكان من المفترض أن يتسلم مبلغ 20 ألف دولار في الأول من أكتوبر الجاري وفقاً للاتفاق المبرم.

وبالرغم من تواضع القيمة المالية والمستوى الفني للاعب التونسي مروان السعيدي الذي اتفقت معه اللجنة السابقة بعقد بقيمة 60 ألف دولار لمدة عام نال منها اللاعب بالفعل 20 ألف دولار مقدم عقد، بينما راتبه الشهري 3333 دولاراً.

المهاجم النيجيري موسيس يبلغ عقده مبلغ (100) ألف دولار لمدة عام، استلم منها اللاعب مقدم عقد (30) ألف دولار وينال راتباً شهرياً 4160 دولاراً، والدفعة الثانية من مقدم العقد تبلغ 20 ألف دولار من المفترض أن يتسلمها بتاريخ اليوم 10 اكتوبر وفقاً للاتفاق مع اللجنة السابقة.

ويعد اللاعب الكاميروني بومال بمثابة اللاعب الأغلى حسب التقارير المالية الخاصة باللاعبين الأجانب بالمريخ التي حصلت (السوداني) على نسخة منها، حيث تعاقد الاحمر مع اللاعب بمبلغ 200 الف دولار نال منها اللاعب مقدم عقد 70 ألف دولار، بينما يبلغ راتبه الشهري 8333 دولار.

ووفقاً للمصادر، فإن اللاعب كان من المفترض أن يتسلم مبلغ 30 ألف دولار (سبتمبر) المنصرم ولكنه لم يتم تسليمه.

اللاعب الغيني ابراهيما كامارا الذي تم التعاقد معه في الفريق الرديف تبلغ القيمة الإجمالية لتعاقده 11 ألف دولار لمدة عام، بينما يبلغ مقدم العقد الخاص به 5 على آلاف دولار وراتبه الشهري 500 دولار.

فيما بلغت قيمة التعاقد مع المدافع اليوغندي اموكي لاعب الفريق الرديف 11 ألف دولار لمدة عام ومقدم العقد 5 آلاف دولار، فيما يتقاضى ة اللاعب راتباً شهرياً 500 دولار.

وشهد ملف التعاقدات مع اللاعبين الاجانب في عهد اللجنة السابقة مفارقات غريبة من حيث القيمة المالية للتعاقدات، اذ ان القيمة الاجمالية المذكورة للاعبين السبعة لا تقارن بالصفقات التي قام بها رئيس لجنة التسيير الحالية ايمن اب جيبين الذي جدد التعاقد مع لاعب الوسط احمد حامد “التش” بقيمة مالية “300” ألف دولار وهو ما يتجاوز قيمة جميع مقدمات اللاعبين المحترفين السبعة المذكورين آنفاً.

يأتي ذلك، في وقت علمت فيه (السوداني) بأن لجنة التسيير المريخية كونت لجنة داخلية تضم كلا من نائب الرئيس للشؤون الادارية والقانونية بدر الدين عبد الله النور إلى جانب د. تهاني حامد وآخرين ويقع على عاتق اللجنة عمل كبير فيما يتعلق بالتدقيق في جميع الملفات وإزالة الغموض عن أوضاع العمل الإدارية والمالية التي يشهدها النادي.